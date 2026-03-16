Registraron el primer caso de la cepa más agresiva y contagiosa de la “viruela del mono” en Argentina

El paciente es un hombre de 31 años que vive en la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó el primer caso de viruela del mono (Mpox) Clado Ib en Argentina en un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires y sin antecedente de viaje. El paciente fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de manera favorable.

En 2026, ya se habían confirmado 5 casos de la enfermedad pero del clado II (4 en Caba y 1 en Río Negro). “Es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad, por lo que es importante que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso”, informaron.

La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global. Este año se confirmaron 15 casos en la Región de las Américas, distribuidos en Estados Unidos (9 casos), Canadá (2 casos), Brasil (2 casos), México (1 caso) y ahora Argentina (1 caso). También se ha documentado transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

Es el primer caso que se registra en toda la Argentina.

El Ministerio de Salud solicitó que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Recomendaron el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel, al igual que el uso de equipos de protección a todo el personal de salud que intervenga en su atención. También se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos.

Cómo se contagia

La transmisión de persona a persona ocurre principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona infectada, especialmente durante el contacto estrecho, incluido el sexual. También puede producirse por objetos recientemente contaminados (como ropa, sábanas, toallas u otros fómites) o secreciones respiratorias de corto alcance en contextos de contacto cercano prolongado.

En áreas donde algunos animales salvajes actúan como reservorio del virus, la transmisión también puede ocurrir desde animales infectados a las personas mediante contacto directo o indirecto con lesiones cutáneas, mucosas, sangre u otros fluidos corporales.

"El período de incubación oscila entre 5 y 21 días, habitualmente entre 6 y 13 días. La enfermedad suele ser autolimitada y resolverse en un período de aproximadamente 14 a 21 días con manejo sintomático. La fase prodrómica puede incluir fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y/o dolor anorrectal o genital", explica el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado esta lunes.

Además, agrega que "posteriormente aparecen lesiones cutáneomucosas que suelen ser múltiples (aunque pueden ser únicas) y que generalmente se localizan en las regiones genital, anal, facial y en extremidades. Estas lesiones pueden aparecer algunos días después de los síntomas prodrómicos o en forma simultánea".