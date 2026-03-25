Giuliano Simeone cerró la puerta a dos de los clubes más importantes del mundo: “No jugaría nunca ahí”

Giuliano Simeone dejó una definición categórica sobre su futuro y descartó de plano la posibilidad de jugar alguna vez en Boca , en una respuesta que también incluyó al Real Madrid.

El hijo de Diego Simeone, con presente en el Atlético de Madrid, fue consultado sobre una hipotética propuesta de Juan Román Riquelme y aseguró que no existe ninguna posibilidad.

​​​​El volante, que además ya empezó a medirse con frecuencia en el radar de la Selección argentina, marcó una línea directa entre ambos escenarios: planteó que ir a Boca sería, para él, comparable a pasar al Real Madrid , por la identificación que mantiene con el club “colchonero” y por la historia futbolera de su familia.

La postura de Giuliano no se sorprendió en el mundo River. Su hermano Giovanni Simeone tuvo un paso por el club de Núñez en el arranque de su carrera, mientras que su padre, el “Cholo”, fue entrenador del “Millonario” entre 2007 y 2008 y en ese ciclo obtuvo el Torneo Clausura 2008.

En ese contexto, la frase de Giuliano reforzó el vínculo futbolero de los Simeone con River y dejó cerrada cualquier especulación sobre un futuro con Boca.

La declaración apareció, además, en medio de versiones que ubican a Giovanni como una alternativa para el conjunto de Núñez en próximos mercados de pases.