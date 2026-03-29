Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 29 de marzo

El sorteo número 3360 del Quini 6 de este domingo 29 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 6.750 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.299 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 15 - 09 - 38 - 01 - 19 - 18. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.299 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 09 - 05 - 29 - 15 - 18 - 00. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 29 de marzo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.760 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 06 - 08 - 42 - 36 - 15 - 24. En esta modalidad hubo un apostador ganador con seis aciertos, que hizo la jugada en una agencia de la localidad de Gobernador Crespo, en el norte de la provincia de Santa Fe, y se quedó con el pozo total de $3.760.841.145,60.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 378 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 16 - 24 - 01 - 36 - 42 - 45. Hubo 1 solo ganador con 5 aciertos, que se llevó los $378.387.936. El apostador es de Monte Buey, provincia de Córdoba.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.000 millones de pesos.