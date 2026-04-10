Video: forzó la puerta y entró a robar a una famosa cafetería de la calle Güemes

De madrugada y cuando casi todos dormían. Así actuó este delincuente que forzó la puerta de una famosa cafetería de la calle comercial Güemes para robar la recaudación del día previo y sustraer algunos objetos de valor.

El hecho se registró este viernes minutos antes de la 1 de la madrugada en la sucursal de Di Mero Espresso, reconocida cafetería ubicada en la esquina de Güemes y Gascón.

En las imágenes a las que accedió 0223 se puede observar el momento en el que el sujeto, quien se encontraba acompañado de una mujer, rompe la puerta de blindex para entrar a robar.

En la secuencia, que duró menos de un minuto, el delincuente robó $110 mil de la recaudación del día anterior, poco más de 100 dólares, un teléfono celular Samsung y un kit barista, entre otros objetos de valor, para luego darse a la fuga.

El hecho fue denunciado por su propio dueño en la comisaría novena.