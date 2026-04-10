Video: forzó la puerta y entró a robar a una famosa cafetería de la calle Güemes
Sucedió este viernes por la madrugada. El delincuente se llevó el dinero en efectivo que había en la caja registradora.
Por Redacción 0223
PARA 0223
De madrugada y cuando casi todos dormían. Así actuó este delincuente que forzó la puerta de una famosa cafetería de la calle comercial Güemes para robar la recaudación del día previo y sustraer algunos objetos de valor.
El hecho se registró este viernes minutos antes de la 1 de la madrugada en la sucursal de Di Mero Espresso, reconocida cafetería ubicada en la esquina de Güemes y Gascón.
En las imágenes a las que accedió 0223 se puede observar el momento en el que el sujeto, quien se encontraba acompañado de una mujer, rompe la puerta de blindex para entrar a robar.
En la secuencia, que duró menos de un minuto, el delincuente robó $110 mil de la recaudación del día anterior, poco más de 100 dólares, un teléfono celular Samsung y un kit barista, entre otros objetos de valor, para luego darse a la fuga.
El hecho fue denunciado por su propio dueño en la comisaría novena.
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