Un docente de primaria fue denunciado por abusar sexualmente de tres alumnas

Un docente de 41 años fue denunciado por tres casos de supuesto abuso sexual contra alumnas una escuela, donde ejerce sus labores, en la localidad misionera de Jardín América y el caso es investigado por la justicia.

Según dieron a conocer medios locales, las acusaciones fueron radicadas por familiares de las menores, que asisten a la Escuela Primaria 643 “Hugo Wast”, quienes señalaron conductas inapropiadas reiteradas por parte del maestro en el ámbito escolar, lo que derivó en la intervención de la Comisaría de la Mujer y del Juzgado de Instrucción local.

El hecho involucra a tres niñas y habría ocurrido dentro del establecimiento educativo, donde el docente habría desplegado un accionar sistemático que aún es materia de investigación, tal como señaló el portal Primera Edición.

En ese marco, se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias de los episodios denunciados, al tiempo que se avanzó con la toma de testimonios y la realización de pericias correspondientes.

Asimismo, el caso puso el foco en el funcionamiento de los mecanismos de control dentro del ámbito escolar, mientras se intenta establecer si existieron advertencias previas o posibles omisiones por parte de las autoridades, en tanto, la carátula quedó en manos de la Comisaría de la Mujer y del juez Roberto Sena.