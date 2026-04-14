Darío Herrera, el árbitro del superclásico: cuántas veces lo dirigió y cómo le fue

Darío Herrera fue designado para dirigir el Superclásico de la Liga Profesional entre River y Boca, en una elección que vuelve a poner el foco en sus antecedentes en este tipo de partidos. El árbitro neuquino, de 41 años, atraviesa un momento importante en su carrera tras ser confirmado como uno de los representantes argentinos para el Mundial 2026.

Sin embargo, su historial en el clásico arrastra episodios que generaron controversia.

El recuerdo más reciente es el duelo de 2023 en el Monumental, cuando sancionó un "penalcito" en tiempo de descuento por una falta de Agustín Sández sobre Pablo Solari. Miguel Borja convirtió y le dio el triunfo a River, en un final que derivó en enfrentamientos y varias expulsiones.

Otro antecedente clave se remonta a 2015, por la Copa Libertadores. En La Bombonera, el partido fue suspendido tras la agresión con gas pimienta a futbolistas de River y luego se le dio la clasificación al conjunto de Núñez.

Herrera dirigió seis Superclásicos con antecedentes marcados por la paridad, la polémica y jugadas que quedaron grabadas. Fueron tres victorias "xeneizes", dos empates (uno el del gas pimienta) y un triunfo del "millonario.