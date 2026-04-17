No pudo robar un auto y se quedó dormido en el interior

Un hombre de 35 años que forzó un auto estacionado en el barrio Don Bosco y no pudo ponerlo en marcha fue aprehendido por personal policial que llegó al lugar y lo encontró dormido en el interior.

Fueron efectivos de la comisaría cuarta y del Comando de Patrullas quienes llegaron a la zona de Garay y Chaco donde hallaron al sujeto durmiendo en el interior del auto Peugeot 207 Compact estacionado en el lugar.

“La damnificada refirió que había retirado previamente la batería del vehículo, lo que habría impedido su puesta en funcionamiento, aportando además documentación y registro fotográfico de los daños ocasionados”, informaron autoridades policiales.

Una vez despierto, el sujeto fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo de vehículo en grado de tentativa.

En las próximas horas deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale en Tribunales.