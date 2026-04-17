No era lo que parecía: Chile celebró el Mundial 2026 y las redes estallaron de memes

La Roja celebró un logro importante, pero un detalle en redes sociales generó confusión y una ola de memes.

La Selección de Chile volvió a ser tendencia, aunque esta vez por una situación inesperada. En medio de la alegría por un logro deportivo, un mensaje en redes sociales desató confusión y terminó generando una catarata de burlas por parte de los hinchas.

Todo se dio tras la clasificación de la Sub 17 al Mundial que se disputará en Qatar. En el repechaje del Sudamericano, Chile goleó 4-0 a Bolivia y selló su pase a la Copa del Mundo de la categoría, sumándose a otras potencias de Conmebol como Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Sin embargo, el foco no estuvo únicamente en el logro deportivo. Desde la cuenta oficial de la Roja publicaron el mensaje “Clasificados al Mundial 2026”, acompañado por una imagen de los juveniles celebrando, pero sin aclarar que se trataba del equipo Sub 17.

Ese detalle fue suficiente para que las redes explotaran. La falta de precisión generó confusión inmediata, especialmente porque la selección mayor chilena no logró clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lo que potenció aún más las reacciones.

Los comentarios no tardaron en viralizarse: desde usuarios que admitían haber creído que se trataba del plantel mayor hasta otros que ironizaban con la situación. Frases como “¿En qué multiverso estamos?” o “Tuve que hacer zoom para entender” reflejaron el tono general de las respuestas.

Así, lo que debía ser un festejo puro para la Selección de Chile Sub 17 terminó envuelto en polémica digital. Un simple detalle en la comunicación bastó para transformar una alegría deportiva en un fenómeno viral que recorrió todo el continente.