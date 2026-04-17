Robó un auto y corrió cuando vio a la policía: tiene 17 años

Un adolescente de 17 años que el viernes a la tarde circulaba a bordo de un auto robado minutos antes fue aprehendido por personal policial luego de que abandonara el rodado e intentara escapar a pie.

Fueron efectivos de la comisaría undécima y del Comando de Patrullas quienes tomaron conocimiento del robo de un Ford Fiesta blanco en la zona de la comisaría decimosexta.

El rodado fue visualizado circulando en inmediaciones de Azopardo y 214. En ese contexto, el personal policial observó a un masculino corriendo en la vía pública, logrando su interceptación en Azopardo entre Gardel y Filiberto.

El menor fue trasladado al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

Al lugar llegó la víctima, quien reconoció al aprehendido como uno de los autores del hecho. El auto fue hallado en la intersección de Azopardo y Filiberto, a pocos metros del lugar.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de causa y el traslado del menor al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.