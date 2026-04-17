Robó un auto y corrió cuando vio a la policía: tiene 17 años
Se le formó una causa penal y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un adolescente de 17 años que el viernes a la tarde circulaba a bordo de un auto robado minutos antes fue aprehendido por personal policial luego de que abandonara el rodado e intentara escapar a pie.
Fueron efectivos de la comisaría undécima y del Comando de Patrullas quienes tomaron conocimiento del robo de un Ford Fiesta blanco en la zona de la comisaría decimosexta.
El rodado fue visualizado circulando en inmediaciones de Azopardo y 214. En ese contexto, el personal policial observó a un masculino corriendo en la vía pública, logrando su interceptación en Azopardo entre Gardel y Filiberto.
Al lugar llegó la víctima, quien reconoció al aprehendido como uno de los autores del hecho. El auto fue hallado en la intersección de Azopardo y Filiberto, a pocos metros del lugar.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de causa y el traslado del menor al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.
Temas
Lo más
leído