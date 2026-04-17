Cambios en Cuenta DNI en abril: hoy termina el descuento más usado de la semana

Después de las importantes modificaciones que aplicó el Banco Provincia, Cuenta DNI ofrece en abril descuentos en comercios de cercanía, gastronomía, ferias y mercados, entre otros rubros, y muchos de ellos finalizan este viernes 17 de abril.

Como siempre, la promo con mayor demanda es la de comercios de cercanía, que desde este mes absorbió el beneficio que había por separado en carnicerías, granjas y pescaderías. Es por eso que, desde abril, el descuento del 20%, con un tope de $5.000 por semana, se alcanza al realizar compras de $25.000 en los locales adheridos.

Cabe resaltar que el beneficio NO aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. La promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Además, este viernes 17 de abril también podés aprovechar el descuento en Marcas Destacas. Hay un 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona, en sucursales de Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

En todos los casos, el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros diez días hábiles de realizada la compra.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril de 2026

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.