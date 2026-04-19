Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia tras un dramático accidente

El hecho ocurrió en Mina Clavero y obligó a cancelar la prueba del Rally Sudamericano en medio de la conmoción.

Un trágico episodio sacudió al automovilismo argentino durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba. Lo que debía ser una jornada de competencia y adrenalina terminó en desastre cuando un accidente en pleno tramo especial dejó como saldo una víctima fatal y obligó a tomar una decisión drástica por parte de la organización.

El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, donde un vehículo de competición perdió el control en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino. En su recorrido impactó contra un sector donde se encontraba el público, generando una escena de máxima tensión y preocupación entre los presentes.

Según el informe oficial, tres personas resultaron heridas como consecuencia del impacto. Una de ellas, un joven de 25 años oriundo de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció horas más tarde en un hospital de la región, confirmando la peor noticia en medio del operativo de emergencia.

Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Por su parte, los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos, de acuerdo a lo informado por la organización y fuentes oficiales vinculadas al evento.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el lugar. En paralelo, las autoridades deportivas decidieron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias que derivaron en el accidente.

En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que se encuentra brindando asistencia a los familiares de la víctima. El episodio vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos suele ser uno de los factores de mayor riesgo.