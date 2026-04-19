Quini 6: los números del sorteo de este domingo y el pozo que sigue creciendo para el miércoles

El sorteo número 3366 del Quini 6 de este domingo 19 de abril puso en juego esta noche un pozo de más de 4.600 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 842 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 33 - 35- 05 - 32 - 28 - 06. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 842 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 41 - 40 - 27 - 04 - 16 - 10. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 19 de abril

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.408 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 02 - 07 - 29 - 38 - 45 - 16. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 377 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 12 - 30 - 26 - 07 - 11 - 36. Hubo un solo ganador con 5 aciertos que se quedó con el premio de $377.636.337. La boleta se jugó en una agencia de Río Cuarto, Córdoba.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.900 millones de pesos.