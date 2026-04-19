Quini 6: los números del sorteo de este domingo y el pozo que sigue creciendo para el miércoles
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 19 de abril hubo en juego un pozo de más de 4.600 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3366 del Quini 6 de este domingo 19 de abril puso en juego esta noche un pozo de más de 4.600 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 842 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 33 - 35- 05 - 32 - 28 - 06. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 842 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 41 - 40 - 27 - 04 - 16 - 10. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 19 de abril
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 2.408 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 02 - 07 - 29 - 38 - 45 - 16. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 377 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 12 - 30 - 26 - 07 - 11 - 36. Hubo un solo ganador con 5 aciertos que se quedó con el premio de $377.636.337. La boleta se jugó en una agencia de Río Cuarto, Córdoba.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.900 millones de pesos.
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