Aldosivi, urgido de sumar, recibe a Racing en el José María Minella.

El equipo de Israel Damonte quiere sumar su primer triunfo en el año ante un Racing que llega de capa caída.

Por la fecha 15 de este Torneo Apertura, Aldosivi y Racing levantarán el telón de esta jornada de domingo tan importante en el año que tendrá el Superclásico del Fútbol Argentino.

Durante la semana, Israel Damonte tomó una importante decisión pensando en lo que resta del año. El nuevo entrenador relegó a cinco jugadores que no serán más tenidos en cuenta y deberán buscarse club a mitad de año: Junior Arias, Roberto Bochi, Rodrigo Márquez, Guillermo Enrique y Joaquín Novillo.

Ante esta situación el entrenador platinado en busca de su primera victoria como entrenador del "Tiburón" convocó a estos jugadores:

Por su parte la "Academia" que viene de perder los últimos tres partidos que disputó: Independiente, River y Botafogo; vendrá al Minella con muchos juveniles y Gustavo Costas no tendrá a su disposición a jugadores importantes como: Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez y Santiago Solari, todos ellos por lesión.

Con respecto a la última presentación de Aldosivi, Damonte realizaría cuatro modificaciones. Ingresarían: Nestór Breitembruch en lugar de Joaquín Novillo; Tomás Fernández en lugar de Natanael Guzmán; Agustín Palavecino por Junior Arías; y Esteban Rolón en lugar de Franco Leys. Pasando en limpio, este sería el posible once para recibir esta tarde al conjunto de Avellaneda: Axel Werner; Rochi González, Breitembruch, Nicolás Zalazar, Santiago Moya; Fernando Román; Rolón, Martín García; Palavecino, Fernández y Facundo De La Vega.

Mientras que el Racing de Gustavo Costas también llega a Mar del Plata necesitado de sumar, ya que actualmente se ubica con 18 puntos en el noveno lugar fuera de los ocho que clasifican a los octavos de final de este Torneo Apertura. Por esta razón el entrenador no se guarda nada y este podría ser el once titular: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Baso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrian "Toto" Fernandez; Tomas Conechny, Duvan Vergara y Adrían "Maravilla" Martínez.

El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa y estará acompañado por Walter Ferreyra y Eduardo Lucero como el asistente 1 y asistente 2 respectivamente. El cuarto árbitro será Agustín Vegetti. Mientras que en el VAR estarán Gastón Monsón Brizuela y Juan Del Fueyo.

Cabe recordar que este será un partido especial ya que por primera vez en el año habrá hinchas visitantes en el José María Minella. Los simpatizantes de Racing irán al sector norte. La APREVIDE les dio alrededor de 7000 entradas entre la platea y la popular norte a la "Academia" para que sus hinchas puedan disfrutar del encuentro.