Escándalo en Paraguay: suspendieron el clásico por graves incidentes entre la policía y la hinchada

El superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño terminó en un escenario de caos y violencia este domingo, obligando a la suspensión definitiva del encuentro cuando apenas se jugaban 29 minutos del primer tiempo y con el marcador en cero.

El enfrentamiento entre la hinchada de “El Ciclón de Barrio Obrero" y la Policía Nacional dejaron un saldo de numerosos heridos, entre ellos efectivos de seguridad en grave estado, y escenas de pánico en las tribunas.

La situación escaló violentamente en pocos minutos en la zona de las graderías norte. En medio del intercambio de proyectiles y balines de goma, un grupo de hinchas logró despojar de su escudo protector a un agente policial. Lejos de detenerse, los barras comenzaron a exhibir el implemento policial en lo alto de la tribuna como si fuera un “trofeo de guerra”, desafiando a las autoridades mientras el estadio se convertía en un caos total.

El árbitro del encuentro decidió interrumpir las acciones debido a que los gases lacrimógenos afectaron tanto a los jugadores como a las familias que se encontraban en sectores aledaños, provocando incluso que algunos espectadores saltaran al campo de juego para resguardarse del conflicto. El comisario Isidro Gamarra confirmó que hay efectivos con lesiones de consideración tras el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

La dirigencia de ambos clubes cruzó acusaciones tras los hechos. Mientras que Olimpia, líder del torneo paraguayo, cuestionó el protocolo de seguridad en el sector visitante, desde Cerro Porteño señalaron deficiencias en la organización del operativo. El Tribunal de Disciplina deberá evaluar ahora las duras sanciones que recaerán sobre el club de Barrio Obrero, en una jornada que manchó el evento deportivo más importante del país.

