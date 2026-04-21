Sorpresa total: quiénes son los grandes ausentes de la Selección Argentina en el álbum del Mundial

La lista oficial de figuritas ya salió y generó un fuerte debate entre los hinchas por nombres pesados que no aparecen.

La Selección Argentina vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por un partido sino por el esperado álbum del Mundial 2026. A medida que crece la ansiedad por la Copa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la confirmación de los jugadores que tendrán su figurita oficial encendió la polémica entre los fanáticos.

En total serán 18 futbolistas argentinos los que integren la colección de Panini, una cifra que rápidamente quedó bajo la lupa. Si bien aparecen varias figuras consagradas, la ausencia de nombres importantes generó un fuerte debate en redes sociales, donde muchos hinchas cuestionaron los criterios de selección utilizados.

Estas decisiones suelen estar atravesadas por tiempos de cierre editorial y estrategias comerciales, más que por el presente futbolístico. Por eso, no es la primera vez que jugadores en buen momento quedan afuera del álbum, algo que históricamente alimenta la discusión previa a cada Copa del Mundo.

Entre los casos más resonantes aparece el de Gonzalo Montiel, héroe en Qatar por su penal decisivo, que no tendrá su figurita. Tampoco figura Lisandro Martínez, habitual pieza clave en la defensa. Estas ausencias llaman la atención considerando su peso dentro del plantel que lidera Lionel Messi.

La lista de los “olvidados” se amplía con nombres como Gerónimo Rulli, Juan Musso, Thiago Almada y Valentín Barco, todos con chances concretas de meterse en la convocatoria final. En contrapartida, el álbum mezcla campeones del mundo con jóvenes promesas, marcando una transición generacional que también se refleja en la selección.

Entre los 18 elegidos aparecen figuras como Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y el propio Messi, junto a apuestas a futuro como Nico Paz y Franco Mastantuono. Más allá de la polémica, el álbum ya empezó a jugar su propio partido en la previa del Mundial, confirmando que la pasión por la Selección también se vive en cada figurita.