Acusan a un hombre de abusar a la sobrina y casi lo linchan

Un hombre que fue salvajemente golpeado en el interior de su casa en el barrio General Pueyrredón acusado de manosear a una menor debió ser rescatado por personal policial que lo trasladó a la comisaría decimosexta donde labraron actuaciones por el delito de abuso sexual simple.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el personal policial llegó a la vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Gutemberg y Polonia donde familiares y allegados de una nena de 13 años habían atacado a golpes al sujeto.

El sujeto –de unos 40 años- sería el tío de la adolescente según los primeros dichos, aunque la información aún no fue confirmada oficialmente.

En los videos que trascendieron en redes sociales se lo ve golpeado en el rostro y semi desnudo en el interior de la casa y luego con un vendaje en la cabeza y vestido cuando lo suben al patrullero.

Las actuaciones serán remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Florencia Salas que dispuso las medidas de rigor, incluyendo el pedido de realización de Cámara Gesell para escuchar el testimonio de la víctima.