Explota el vestuario de River Plate: los 10 jugadores que podrían irse en el próximo mercado

El Millonario atraviesa un momento límite y se viene un mercado de pases decisivo en el que podría haber una importante salida de jugadores.

En River Plate ya no hay margen para medias tintas. El presente futbolístico expone un plantel caro, sin carácter y lejos de la jerarquía que supo marcar una era. Lo que antes era sinónimo de competitividad hoy se transformó en un equipo vulnerable, previsible y golpeado desde lo anímico. El diagnóstico es claro y en Núñez saben que el próximo mercado será determinante.

Crónica de un presente anunciado. River viene equivocándose mercado tras mercado: inversiones millonarias en nombres que no estuvieron a la altura y decisiones conservadoras cuando el contexto exigía una renovación profunda. Ese combo terminó generando un plantel desbalanceado, sin identidad y con futbolistas que nunca lograron adaptarse a la exigencia del club.

Con Marcelo Gallardo en su momento al mando, el club apostó fuerte por refuerzos de renombre, pero muchos de ellos quedaron en deuda. Problemas físicos, falta de continuidad y roles poco claros armaron un cóctel que explotó con el correr de los partidos. Hoy, esa herencia pesa más que nunca.

Actualmente, bajo la conducción de Eduardo Coudet, el panorama no es mejor. El equipo no clasifició a la Copa Libertadores y no logró pelear ningún título en la última temporada. La falta de respuestas dentro de la cancha refleja un ciclo agotado en varias piezas del plantel.

La caída ante Boca Juniors en el Monumental terminó de encender todas las alarmas. Más allá de las polémicas, quedó en evidencia que River ya no tiene ese ADN competitivo que lo caracterizaba. Falta liderazgo, sobra desconcierto y el equipo no responde en los momentos clave.

El análisis interno es contundente: hay jugadores grandes con reiteradas lesiones, otros que nunca tuvieron el nivel para vestir la camiseta y juveniles que cargan con una presión excesiva. En ese contexto, el semestre se tiró a la basura y ahora todo apunta a una reestructuración profunda.

Por eso, la dirigencia y el cuerpo técnico ya trabajan en una depuración fuerte. La idea es bajar la masa salarial, liberar cupos y rearmar el plantel con nombres de jerarquía real. El objetivo no es solo mejorar el presente, sino sentar las bases de un nuevo proyecto competitivo.

Entre los apuntados para salir aparecen nombres pesados: Paulo Díaz, Kevin Castaño —el refuerzo más caro de la historia—, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Matías Viña, Fabricio Bustos y Santiago Lencina. Algunos por bajo rendimiento, otros por lesiones constantes y varios por contratos elevados difíciles de sostener.

En paralelo, hay casos que siguen bajo evaluación como Lucas Martínez Quarta, Facundo Colidio, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. River está ante una decisión estructural: sostener lo que queda o animarse a una limpieza que puede marcar el inicio de una nueva era en Núñez.