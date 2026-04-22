"Cuando uno pierde, busca excusas": el palo de Úbeda a River tras el superclásico

El penal no cobrado de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta sigue dando que hablar y esta vez le tocó a Claudio Ubeda. El entrenador de Boca tomó la palabra después del Superclásico y se mostró muy firme a la hora de decir que no hubo falta, con palito a River incluido.

“Nos preocupó a todos esa situación. Hay un hilo muy fino de interpretación en esa jugada, que está entre apoyar la mano sobre la espalda del rival y el hecho de dejarse caer cuando siente el contacto por detrás. Ese hilo fino lo termina definiendo el árbitro y el VAR. Para mí no fue penal”, reconoció el DT.

En diálogo con Radio Continental, el entrenador profundizó en sus argumentos: “Entiendo que Blanco puede haber apoyado la mano con firmeza, pero también hay mucho de dejarse caer y seguramente el árbitro lo interpretó así“. Sobre la fuerte repercusión en el mundo River, soltó: “No quiero quedar como exagerado. Cuando uno pierde un partido, intenta agarrarse de las pocas cuestiones que pasaron del partido para encontrar una excusa. Te digo la verdad, también lo hacemos nosotros”.

“¿Cuántas veces ha tenido River estas situaciones a favor y Boca en contra? Un montón. Se me viene a la cabeza la jugada que tuvo River contra Huracán, la de Paulo Díaz. Fue una acción similar. A veces te juega a favor y a veces, en contra. Son cosas del fútbol y hay que respetar las decisiones del árbitro“, concluyó.

