Tenía que declarar en un juicio por la muerte de su hermano y lo fusilaron en la calle un día antes

Un joven que este jueves tenía que declarar en el marco de una causa en la que se investiga la muerte de su hermano fue asesinado a tiros en Comodoro Rivadavia, Chubut. Su cuerpo apareció arriba de un auto junto al de una mujer, también acribillada. Según se supo, horas antes del ataque la víctima había compartido mensajes desafiantes a través de sus redes sociales.

El ataque ocurrió este miércoles por la madrugada en el barrio Pueyrredón, cerca de calle La Prensa al 100. Rodrigo César Pedro Nieves, de 24 años, y una joven que horas más tarde fue identificaba como Agustina Asencio viajaban a bordo de un auto Peugeot 208 gris cuando, a la altura de una zona conocida como "de las 1008 viviendas", comenzaron a ser perseguidos por otro vehículo. Aunque se desconocen los pormenores del ataque, se especula que finalmente fueron interceptados y que sus perseguidores los atacaron a tiros en plena calle.

Agustina Asencio fue asesinada junto a Rodrigo Nieves, en un ataque a tiros cometido este miércoles en Comodoro.

Al escuchar los disparos, los vecinos de la zona rápidamente llamaron a la Policía que, al llegar al lugar, se encontró con el auto estacionado en la intersección de La Prensa y Vuelta de Obligado. Sobre el vehículo habían impactado al menos diez balazos.

Al inspeccionar el rodado, los investigadores se encontraron con Nieves, ya sin vida, detrás del volante. En el asiento del acompañante, herida pero aún con vida, estaba Asencio, que fue trasladada al Hospital Regional, en donde murió horas después.

El caso tuvo un fuerte impacto al conocerse que Nieves tenía que presentarse a declarar este jueves en el marco de una causa en la que se investiga la muerte de su hermano Matías, ocurrido en enero de 2025 en el barrio Jorge Newbery.

Los investigadores no descartan que su asesinato pueda estar relacionado con ese caso. Se supo además que el joven asesinado había sido condenado a 11 años de prisión en 2019 por el asesinato de un mecánico y que su familia tendría relación con varios hechos delictivos en la zona. En tanto, el crimen del hermano de Nieves se remontaría a una pelea de larga data entre su familia y la familia Vera, también vinculada al delito en la ciudad.

Tras conocerse la muerte de Nieves, los medios locales dieron a conocer las últimas imágenes que el joven publicó en sus estados de WhatsApp. En ellas, se ve la ciudad de noche desde el interior de su Peugeot, mientras de fondo se escucha el tema "Cinco Amigos", de los Pibes Chorros. Sobre el video el joven escribió la leyenda: "Sabelo gato materialista, sentite zarpado".

"Salió el atrevido a las calles. Así que agárrense gatos", había escrito en otra publicación.