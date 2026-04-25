Aldosivi lo planteó bien pero se quedó sin nada en el final

Más allá de la derrota, Aldosivi se vuelve con algunas cosas positivas del Monumental. (Fotos: Prensa Aldosivi)

A todo lo negativo que tiene el resultado, porque es una nueva derrota y sigue sin ganar en el Torneo Apertura, Aldosivi puede encontrarle cosas positivas en el crecimiento, el juego y en haber estado en partido durante toda la noche frente a River en el Monumental. El "tiburón" lo aguantaba bien y una jugada que empezó con falta no sancionada lo llevó abajo al descanso. Lo igualó con una gran jugada colectiva y una acción aislada, a 7' del final, lo dejó con las manos vacías. Fernando Román tuvo el empate pero el travesaño se lo negó y, en el cierre, de contra, el "millonario", con muy poquito, lo liquidó y se quedó con el triunfo 3 a 1 ante su gente.

NOTA EN DESARROLLO

Síntesis

River (2): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo y Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Cambios: ST 22' Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas por Galoppo y Salas, 35' Kendry Páez y Lautaro Pereira por Subiabre y Galván, y 45' Lucas Silva por Colidio.

Aldosivi (1): Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breintembruch, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Lucas Rodríguez; Felipe Anso, Esteban Rolón, Martín García y Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambios: PT 22' Tomás Fernández por García; ST 15' Fernando Román y Alejandro Villarreal por Rodríguez y Palavecino, y 40' Alan Sosa y Natanael Guzmán por Rolón y Anso.

Goles: PT 40' Galoppo (R); ST 22' Fernández (A), 39' Colidio (R) y 51' Páez (R).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.

