Horror: hallan cuerpo carbonizado en un descampado

Durante la noche se escucharon disparos en los alrededores.

El cuerpo carbonizado de un hombre fue hallado la madrugada del sábado en un descampado del barrio José Hernández y la Justicia intenta establecer las circunstancias del hecho.

Durante las primeras actuaciones que personal de la comisaría undécima hizo en la zona de Juan B. Justo al 8400 se acercaron varias personas que reconocieron el cuerpo, aunque la identidad no fue confirmada oficialmente.



Esos familiares habían estado buscando al joven desde la noche e incluso habían viralizado esa búsqueda.

La fiscal Florencia Salas dispuso la realización de la autopsia para la tarde del sábado, por lo que se estima que con el informe preliminar de Policía Científica podría confirmarse la identidad.

Ante el suceso, diversas fuentes aseguran a 0223 que en los barrios, José Hernández, Autódromo y General Belgrano se vivió una noche de mucha tensión, con pelea y disparos

En lo que sería continuidad de ese conflicto, está mañana la Unidad Funcional de Instrucción N°1 fue alertada por un nuevo tiroteo en la misma zona.