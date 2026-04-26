El momento que nadie esperaba: Franco Colapinto sorprendió con una acción inédita en la Flecha de Plata

El piloto argentino antes de su exhibición dejó una escena insólita que recorrió el mundo y encendió las redes.

La presencia de Franco Colapinto en el Road Show de Fórmula 1 en Buenos Aires 2026 generó una revolución total en la ciudad. Alrededor de 500 mil fanáticos se acercaron a la Avenida del Libertador para ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo nacional, en un evento que combinó historia, espectáculo y emoción en pleno corazón de Palermo.

En la previa de la exhibición principal, el joven de Pilar tuvo la oportunidad de subirse a dos máquinas muy distintas: el moderno Lotus E20 y una verdadera joya histórica, el Mercedes W196. Este último, conocido como la mítica “Flecha de Plata”, es uno de los autos más emblemáticos de la historia del deporte, ligado directamente a la leyenda de Juan Manuel Fangio.

La mañana del domingo 26 de abril arrancó con una escena inesperada. Antes de salir a pista con el monoplaza moderno, Colapinto se acercó al histórico Mercedes y protagonizó un momento tan particular como simpático: decidió realizar sus primeras maniobras manejando en reversa. Ante la mirada de mecánicos y fanáticos, el gesto rompió con toda formalidad y dejó en claro su estilo relajado incluso en un contexto cargado de historia.

Lejos de tratarse de una simple anécdota, la situación rápidamente se volvió viral en redes sociales. El contraste entre la seriedad que impone un auto como el W196 y la frescura del piloto argentino generó una conexión inmediata con el público, que celebró el momento como una muestra de personalidad en medio de un evento de talla internacional.