El cruce que todos esperan: crecen los rumores de un encuentro entre Colapinto y Messi

El piloto argentino habló sin filtro sobre la posibilidad de conocer al capitán de la Selección y dejó una frase que ilusiona a todos.

El fenómeno de Franco Colapinto no se detiene y ahora suma un condimento extra que atraviesa a todo el deporte argentino: su posible encuentro con Lionel Messi. Mientras revoluciona Buenos Aires con su Road Show, el joven piloto ya empieza a palpitar lo que será su participación en el Gran Premio de Miami, en un contexto que mezcla velocidad, fama y una expectativa que crece minuto a minuto.

El "Road Show Buenos Aires 2026" es solo la antesala de un mes cargado de acción para Colapinto. El 1 de mayo comenzarán las prácticas libres del Gran Premio de Miami, con la carrera programada para el domingo 3. La cercanía geográfica con Messi, hoy figura del Inter Miami, disparó los rumores sobre un posible cara a cara entre dos de los máximos exponentes del deporte argentino actual.

Lejos de agrandar la expectativa mediática, Colapinto fue claro y sincero sobre cómo imagina ese momento. “Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o que sea algo de marketing porque me daría mucha vergüenza”, expresó el piloto, marcando su perfil humilde y alejado del show.

Incluso dejó entrever cómo le gustaría que se diera ese encuentro: una charla tranquila, quizás un asado, lejos de los flashes. Esa postura generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde los fanáticos destacaron su autenticidad y la forma en que prioriza el vínculo humano por sobre la exposición.

No sería la primera conexión entre ambos. Tiempo atrás, tras el Gran Premio de Canadá 2025, Colapinto sorprendió al regalarle uno de sus cascos a Messi, un gesto que rápidamente se volvió viral y reforzó el puente simbólico entre dos generaciones que brillan en disciplinas distintas.

Con el Gran Premio de Miami en el horizonte y la ilusión de un posible encuentro latente, el cruce entre Colapinto y Messi se perfila como uno de los momentos más esperados del año. Dos figuras, dos mundos y una misma bandera que los une: la pasión argentina por el deporte.