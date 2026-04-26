El asesor ejecutivo de Alpine destacó el espectáculo del piloto argentino en la Avenida Del Libertador y le envió un mensaje de apoyo de cara al Gran Premio de Miami.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, reconoció públicamente el reciente espectáculo que Franco Colapinto ofreció en Buenos Aires. El piloto de Pilar protagonizó un Road Show que reunió a 500 mil fanáticos en la Avenida Del Libertador, quienes disfrutaron de sus maniobras y trompos al volante del Alpine E20.

El impacto del evento fue tal que las imágenes del show recorrieron el mundo, capturando la atención de Briatore. En su cuenta oficial de Instagram, el italiano expresó: "Qué día para vos, Franco Colapinto. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. Nos vemos en Miami Franco, para que me cuentes todo!" junto a fotos del argentino manejando el Lotus, dejando una estela de llamas.

Más allá de la emoción generada por su presentación, Colapinto ya enfoca su atención en el próximo desafío: el Gran Premio de Miami, que se disputará el fin de semana siguiente. El piloto llegará con la motivación al máximo, impulsado por el respaldo masivo recibido durante el Road Show y con la expectativa de encontrarse con Briatore en persona para compartir impresiones y prepararse para la carrera.