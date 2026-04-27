Banco Provincia lanzó una nueva plataforma 100% online para financiar la cadena de pagos entre empresas

Se trata de una evolución de la experiencia de Procampo Digital, ahora ampliada a los sectores industrial, comercial y de servicios.

Banco Provincia lanzó Pactar Digital, una solución 100% digital que permite gestionar compras, pagos y financiamiento de insumos, bienes y servicios entre empresas directamente desde el homebanking BIP y la aplicación BIP Móvil. La iniciativa extiende el modelo ya probado de Procampo Digital, desarrollado para el sector agropecuario, a los sectores industrial, comercial y de servicios.

La nueva herramienta opera en pesos con plazos de hasta 360 días con tasas que van desde el 21% al 33% anual. Esta estructura permite al comprador planificar su financiamiento con certeza sobre el costo, y al proveedor operar con la seguridad del cobro inmediato. Los clientes también pueden acceder a condiciones especiales que incluyen tasas de 16% anual a 90 días de plazo.

A su vez, la plataforma elimina el uso de tarjetas físicas y terminales externas: la operatoria se procesa a través de la propia infraestructura del banco, sin intermediarios externos. Para el proveedor significa cobrar al contado, aunque venda a plazo, con acreditación automática e inmediata, mientras que para el comprador implica acceder a financiamiento con condiciones preferenciales, sin salir del entorno digital del banco.

Esta novedosa opción elimina el uso de tarjetas físicas y terminales externas.

Cómo funciona esta nueva herramienta

El mecanismo es simple: el proveedor genera una solicitud de venta con las condiciones acordadas a través de BIP, el comprador -con margen crediticio habilitado- la acepta, y el banco liquida el préstamo, acredita los fondos al comprador y transfiere el financiamiento al vendedor, en línea y de forma simultánea.

"Estas medidas muestran el rol de la banca pública como herramienta clave para acompañar sectores afectados por las políticas anti industriales del Gobierno nacional y sostener el empleo y la producción en un contexto macroeconómico crítico", destacó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

La combinación de Pactar Digital y su línea de capital de trabajo ofrece a las empresas bonaerenses una herramienta concreta para mejorar la fluidez de su cadena de pagos, con condiciones preferenciales tanto para quienes venden como para aquellos que compran.

Estos nuevos productos se integran al conjunto de iniciativas de Banco Provincia para el sector productivo, entre las que se destaca el programa Repyme, con financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva con tasas especiales.