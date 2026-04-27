Una nena de seis años tropezó en la escuela, se golpeó la cabeza y murió

Una nena de seis años falleció tras sufrir una caída durante el recreo en una escuela de Rosario. Ocurrió el viernes por la tarde en la Escuela N°117 Islas Malvinas cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, Luna Jazmín Miqueo Cuello se desplomó e impactó su cabeza contra un banco de cemento.

Aunque en un principio existió una versión de que la menor se había tropezado con sus propios cordones, presuntamente desatados, la familia de la víctima se encargó de desestimarla. Asimismo, apuntó contra los directivos del colegio y denunció que semanas atrás ya había aparecido con golpes y raspones.

La institución comunicó una jornada de duelo por la muerte de la alumna.

“Cerca de las 14.30 le avisaron a mi esposa que la nena se había golpeado. Me pareció raro y vine. Cuando estacioné el auto vi que el médico de la ambulancia entraba corriendo con la camilla y me desesperé”, contó Ricardo, padre de Luna, en diálogo con Telefe Rosario.

Según la cruda reconstrucción de los hechos que relató el hombre, cuando ingresó al establecimiento se encontró con su hija tirada en el piso, ensangrentada y puesta de costado.

Así fue el comunicado de la Escuela N°117 de Rosario vía redes sociales.

Poco después la menor fue traslada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Horas más tarde, se confirmó la muerte cerebral y posteriormente su fallecimiento.

En referencia a la causa del hecho, el papá de Luna fue terminante al desmentir la versión originalmente filtrada por los docentes, que apuntaba a una caída por cordones supuestamente desatados de la menor. “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los había atado”, afirmó su padre y aseguró que “siempre se los ataba con doble nudo”.