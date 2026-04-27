Se le metieron en la casa, la ataron con su ropa y le robaron los ahorros
Sucedió en el barrio Las Lilas. Los dos delincuentes ingresaron tras sacar el vidrio de la puerta de acceso.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Al menos dos delincuentes ingresaron a una casa del barrio Las Lilas tras sacar el vidrio de la puerta de entrada y redujeron a la única ocupante del inmueble para escapar menos de media hora después con todos sus ahorros.
El hecho, que ocurrió el fin de semana y recién trascendió estas horas, sucedió en una vivienda en Inmediaciones de las calles Gascón y Bahía Blanca.
"Cerca de las diez y media de la noche los ladrones sacaron el vidrio de la puerta de acceso y abrieron con la misma llave", confirmaron fuentes oficiales.
Los sujetos redujeron a la mujer y la ataron con sus propias prendas de vestir mientras revisaron la vivienda y se llevaron todo el dinero.
Personal de la comisaría duodécima hizo las primeras actuaciones en el lugar, incluyendo toma de declaraciones y relevamiento de cámaras de seguridad en el marco de una causa a cargo del fiscal Mariano Moyano.
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