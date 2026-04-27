Se le metieron en la casa, la ataron con su ropa y le robaron los ahorros

Al menos dos delincuentes ingresaron a una casa del barrio Las Lilas tras sacar el vidrio de la puerta de entrada y redujeron a la única ocupante del inmueble para escapar menos de media hora después con todos sus ahorros.

El hecho, que ocurrió el fin de semana y recién trascendió estas horas, sucedió en una vivienda en Inmediaciones de las calles Gascón y Bahía Blanca.

"Cerca de las diez y media de la noche los ladrones sacaron el vidrio de la puerta de acceso y abrieron con la misma llave", confirmaron fuentes oficiales.

Los sujetos redujeron a la mujer y la ataron con sus propias prendas de vestir mientras revisaron la vivienda y se llevaron todo el dinero.

Personal de la comisaría duodécima hizo las primeras actuaciones en el lugar, incluyendo toma de declaraciones y relevamiento de cámaras de seguridad en el marco de una causa a cargo del fiscal Mariano Moyano.