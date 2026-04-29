El futuro del zaguero central de la Scaloneta es una incognita ya que el Tottenham esta cerca de descender y dos de los clubes más importantes de Europa estarían interesados en hacerse con sus servicios.

El defensor argentino Cristian "Cuti" Romero vuelve a estar en el centro de atención del mercado europeo. Tras consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina, su nombre resuena con fuerza en dos de los clubes más importantes de España: Barcelona y Real Madrid, quienes lo tienen en la mira para reforzar sus planteles una vez finalizado el Mundial 2026 de la FIFA.

De acuerdo con información del medio español Sport, el Barcelona prioriza la contratación del zaguero Alessandro Bastoni, actualmente en Inter de Milán. Sin embargo, si esa operación no prospera, Romero aparece como la principal alternativa para fortalecer la defensa catalana.

La situación del cordobés en Tottenham Hotspur también influye en su futuro. El club inglés atraviesa una temporada complicada en la Premier League, luchando por evitar el descenso, y, además, el argentino se encuentra momentáneamente fuera por lesión, un factor que podría afectar su rendimiento de cara a la Copa del Mundo.

Este interés por Romero no es nuevo. En 2021, cuando militaba en Atalanta, fue recomendado por Lionel Messi para reforzar el Barcelona. En ese momento, el propio Romero afirmó: “Que Messi piense en mí como compañero es algo impresionante”.

Desde su llegada a Tottenham en 2022, Romero ha disputado más de 150 partidos y se consolidó como un pilar defensivo tras sus etapas en Juventus y Genoa. Ahora, su futuro podría abrirle las puertas para debutar en LaLiga, en medio de una puja entre los dos gigantes del fútbol español.

Además del interés por el Cuti, Real Madrid considera la posibilidad de incorporar a Lionel Scaloni como entrenador tras el Mundial, mientras que Barcelona sigue de cerca a delanteros argentinos como Julián Álvarez y Lautaro Martínez para reforzar su ofensiva.