“Si abrís el local te matamos”: allanaron un supermercado chino por amenazas a otro comerciante

"Si abrís el local te matamos". Eso rezaba la pintada amenazante que vio escrita un comerciante que iba a abrir un local en Fleming al 100. Así comenzó la semana pasada una investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas que derivó en un allanamiento a un supermercado chino donde secuestraron prendas de vestir empleadas ese día, un arma de fuego y casi 200 millones de pesos en efectivo.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, fue personal de la Dirección Departamental de Investigaciones el que allanó un supermercado chino ubicado en Cerrito entre Elcano y 12 de Octubre. “Para identificar el lugar fue fundamental el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

La medida se desarrolló sin inconvenientes y el personal secuestró algunas prendas de vestir similares a las registradas en los videos durante las pintadas amenazantes, dos pistolas calibre nueve milímetros, 184 millones de pesos y una camioneta Toyota Hilux.

Un hombre de 38 años fue aprehendido y alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras que otro de 36 fue notificado de la formación de una causa penal.

Se secuestró una camioneta Toyota Hilux.

El comerciante tenía 184 millones de pesos en su poder.

Personal de la Oficina de Migraciones de Mar del Plata no constató anomalía alguna en la documentación de los imputados y del resto de las personas que estaban en el lugar mientras que desde Inspección General clausuraron el lugar por carecer de elementos de seguridad, cableado a la vista y falencias edilicias.