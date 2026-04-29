Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3369 del miércoles 29 de abril

El sorteo número 3369 del Quini 6 de este miércoles 29 de abril puso en juego esta noche un pozo de más de 5.900 millones de pesos, con casi 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.011 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 06 - 07 - 43 - 13 - 04 - 19. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 829 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 32 - 12 - 14 -05 - 34 - 03. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 29 de abril

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.546 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 25 - 01 - 16 - 33 - 08 - 43. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 289 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 15 - 06 - 45 - 03 - 38 - 19. Hubo 25 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $11 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.700 millones de pesos.