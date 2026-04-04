Alerta conductores: si hacés esto en la Ruta 2, podés terminar pagando hasta 2 millones de pesos

Las autoridades viales lanzaron una advertencia máxima para los miles de turistas que emprenden el regreso rumbo o desde Mar del Plata este fin de semana largo. Circular por la banquina o realizar maniobras en contramano se transformó en la infracción más cara del mes, con multas que escalan de forma estrepitosa. Según el valor actual de las Unidades Fijas, el castigo económico por estas faltas graves puede llegar hasta 1.896.000 pesos de forma inmediata. La medida busca desalentar a los conductores que intentan ganar tiempo en medio de las previsibles demoras y el tránsito intenso de la Ruta 2.

El despliegue de radares inteligentes sobre las principales autovías permite detectar estas imprudencias en tiempo real y sin necesidad de detener el vehículo. Los controles se enfocan especialmente en el uso indebido del carril de emergencia, una práctica recurrente que pone en riesgo la seguridad de los servicios de asistencia. El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó que no habrá tolerancia para quienes utilicen sectores no habilitados para sobrepasar la fila de autos detenidos. El monto de la sanción está directamente vinculado al precio de la nafta de mayor octanaje, lo que genera actualizaciones automáticas.

Hay castigos económicos por las faltas basados en las Unidades Fijas.

La infracción también quita puntos en la licencia

Además del golpe al bolsillo, este tipo de infracciones conlleva la quita de puntos en la Licencia Nacional de Conducir y la posible retención del registro en casos de reincidencia. Los operativos de saturación se mantendrán firmes durante todo el sábado y domingo para garantizar un flujo vehicular ordenado y evitar tragedias en el asfalto. Se recomienda a los viajeros verificar el estado de las luces y la documentación obligatoria, ya que los controles de documentación serán exhaustivos en los peajes. La prevención es la única herramienta para evitar volver de la escapada con una deuda que hipoteque los ahorros del año.

Las cámaras de seguridad fijas en los accesos a las localidades balnearias también están configuradas para captar las patentes de quienes circulen por banquinas de forma temeraria. Con el valor del punto de infracción en alza, un solo descuido al volante puede representar el equivalente a varios sueldos mínimos para el conductor promedio. Ante este escenario, la paciencia y el respeto por las normas de tránsito se vuelven fundamentales para completar un viaje sin sorpresas.