Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 5 de abril

El sorteo número 3362 del Quini 6 de este domingo 5 de abril puso en juego esta noche un pozo de más de 4.750 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.729 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 34 - 22 - 20 - 29 - 43 - 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.729 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 32 - 39 - 20 - 30 - 41 - 19. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 5 de abril

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 789 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 06 - 36 - 33 - 29 - 13 - 17. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 333 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 07 - 12 - 06 - 08 - 35 - 41. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $16 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 5.500 millones de pesos.