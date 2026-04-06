Qué reveló la autopsia al comerciante asesinado en su local por “motochorros”

El informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal Fernando Berlingeri el fin de semana confirmó que la muerte del almacenero baleado por “motochorros” en su negocio del barrio Coronel Dorrego estuvo relacionado directamente con las complicaciones derivadas de las heridas recibidas.

“El disparo le provocó lesiones en la zona intestinal que lo llevaron a una falla multi orgánica”, confirmaron las fuentes consultadas por 0223. De esta manera, la fiscalía mutó la calificación inicial a homicidio en ocasión de robo.

Tal como adelantó este medio, el comerciante de 64 años fue baleado junto a su nuera el sábado 28 de marzo en el almacén familiar que atendía delante de su vivienda en inmediaciones de la avenida Colón y Termas de Río Hondo cuando ingresaron dos sujetos armados que habrían contado con el apoyo de otro sujeto que los aguardaba en el exterior.

En la parte trasera del local está la vivienda de la que habría salido otro integrante de la familia y allí se produjo un forcejeo que terminó cuando los ladrones efectuaron un par de disparos y se dieron a la fuga sin robar elemento alguno.

El deceso de Carlos Bibbó se produjo el viernes a la tarde en la clínica Luro a la que había sido trasladado tras las primeras curaciones que tuvo en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El comerciante fue derivado a una clínica privada por tener cobertura de PAMI luego de haber ingresado a quirófano por las heridas que presentaba en abdomen, fémur y un testículo. La nuera de 34 años también había sido trasladada a un centro dispuesto por su obra social: ella sufrió una fractura expuesta en el antebrazo y la esquirla que sufrió en el rostro generó un compromiso de globo ocular.