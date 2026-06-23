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Un actor de The Pitt reveló que padece una dura enfermedad

"Fue la experiencia más aterradora y absorbente de mi vida”, dijo el actor al mostrar su actual estado de salud.

Un actor de The Pitt reveló que padece una dura enfermedad

23 de Junio de 2026 18:46

Por Redacción 0223

PARA 0223

El actor Moshe Kasher, conocido por su trabajo en la exitosa serie The Pitt, reveló que tiene cáncer y mostró la impactante herida que le quedó tras la operación a la que fue sometido.

Un actor de The Pitt reveló que padece una dura enfermedad

A través de sus redes sociales, el comediante compartió imágenes de la enorme cicatriz que tiene en el cuello luego de que le extirparan el tumor.

A Moshe Kasher le diagnosticaron cáncer de amígdalas positivo al VPH, tras descubrir un bulto en la parte posterior de la garganta. El artista de 46 años tuvo que ser operado para tratar de curar la enfermedad.

Tras someterse a la cirugía, Kasher compartió una foto desde el hospital y habló abiertamente sobre lo que le pasaba en un largo posteo que hizo en Instagram.

“Hace dos días, un robot quirúrgico me abrió la mandíbula a la fuerza durante 5 horas, me la cortó y me diseccionó el cuello, dejándome una cicatriz horrible que hará que la gente se resista a pelear conmigo en la calle. Me apretaron la lengua y me la arrancaron de la boca, y la tengo muy hinchada y amoratada”, describió, con mucho sarcasmo, en las redes.

El actor explicó que en los últimos tres meses descubrió que tenía un bulto en el cuello y, a partir de ahí, fue “la experiencia más aterradora y absorbente” de su vida.

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