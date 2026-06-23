Motociclista pasó en rojo y casi atropella a un hombre con su perro: el problema de la costa en temporada baja

Lo que sucedió anoche en Punta Mogotes es un clásico en el sur de la ciudad. Los semáforos que se encuentran sobre la costa quedan titilando, o siguen funcionando, pero al encontrarse con pocos peatones los conductores avanzan más allá del color de la luz.

No obstante, la imprudencia al volante deja al límite el sentido común. "Ese muchacho casi lo atropella", gritó mientras esperaba el transporte público un testigo que se comunicó con este medio. En el video se ve cómo un transeúnte cruza con su perro y casi es atropellado por una moto que no detuvo su marcha (también pasa un auto en paralelo).

"Todos los santos días pasa lo mismo", continuó el hombre que presenció la tensa situación. Pero no quedó todo ahí. "Cuando volví de cruzar de la parada de colectivo, lo mismo", explicó. El hecho ocurrió en De la Maza y Avenida De los Trabajadores.

El problema fue reportado por miles de ciudadanos que cuentan, siendo conductores, que al no haber prácticamente gente circulando en temporada baja por la costa (en la zona sur) y hasta por seguridad, prefieren seguir camino y no detenerse por más que el semáforo esté en rojo.

Mientras, residentes de los barrios que pasean mascotas o turistas ocasionales en invierno se quejan por no cumplirse las reglas de tránsito. "Hicimos la denuncia más de una vez a la Municipalidad y no nos dieron pelota", concluyó el testigo que le envió el video al WhatsApp de 0223.