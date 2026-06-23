Un hombre rompió la vidriera y entró arrastrándose por el piso a una reconocida panadería

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

En las últimas horas y a través de las redes sociales, un conocido comercio del barrio Don Bosco denunció un robo sufrido en su sucursal de las calles San Juan y Garay.

Se trata de la pastelería y panadería "Bogaty", reconocida por su trayectoria en la ciudad. A través de un video captado por las cámaras de seguridad del lugar, los encargados mostraron el modus operandi de los delincuentes.

Como puede verse en el video, un hombre ingresó al local cuando estaba cerrado, levantando la persiana del frente y rompiendo la vidriera con sus codos.









Tras generar un hueco en la parte inferior de la vidriera, el hombre se arrastró por el piso y logró ingresar al local, para luego saltar el mostrador y sustraer elementos del lugar.

Aunque el hombre estaba encapuchado, su rostro quedó grabado en el registro de la cámara. En pocos minutos, la publicación se llenó de mensajes de clientes y vecinos lamentando lo ocurrido.