River sueña en grande: la doble operación que maneja el "Chacho" Coudet y que podría romper el mercado de pases

El "Chacho" levantó el teléfono y llamó a dos estrellas para que se sumen a su River en este mercado de pases.

River Plate no baja el ritmo en un mercado de pases que promete ser uno de los más fuertes de los últimos años. Luego de cerrar las incorporaciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, la dirigencia trabaja para cumplir con nuevos pedidos de Eduardo Coudet, que busca potenciar el plantel antes del inicio de la pretemporada en España. Mientras continúa la expectativa por Ángel Correa, el entrenador ya comenzó a mover sus fichas para convencer a dos viejos conocidos del fútbol argentino.

Uno de los principales apuntados es Rafael Santos Borré. El delantero colombiano, que dejó un gran recuerdo durante su etapa en River entre 2017 y 2021, recibió un llamado directo de Coudet, quien le expresó su deseo de volver a tenerlo en el club. El DT considera que necesita un centrodelantero de jerarquía y cree que el atacante de Internacional de Porto Alegre reúne todas las condiciones para ocupar ese lugar.

La respuesta del colombiano fue alentadora para el Millonario. Borré manifestó su interés en cambiar de aire y ve con buenos ojos regresar a Núñez. En ese contexto, River ya inició conversaciones con Internacional para intentar comprar su ficha y avanzar con una negociación que podría resolverse en los próximos días si las partes logran acercar posiciones.

Desde lo económico, la operación demandaría una inversión de entre dos y tres millones de dólares por el pase del delantero de 30 años. Además, el club deberá ofrecerle un contrato similar al que actualmente percibe en el conjunto brasileño, donde arribó a mediados de 2024 tras su paso por Werder Bremen. En Porto Alegre también existe predisposición para negociar debido a la necesidad de reducir la masa salarial del plantel por cuestiones financieras.

Pero Borré no es el único objetivo del "Chacho". En paralelo, también se comunicó con Giovani Lo Celso, quien se encuentra disputando el Mundial con la Selección Argentina. El mediocampista viene de una destacada temporada en Real Betis y es uno de los nombres que el entrenador considera ideales para elevar el nivel futbolístico del equipo de cara al segundo semestre.

Según trascendió, Lo Celso recibió con buenos ojos el interés del Millonario e incluso habría dado el visto bueno para analizar un eventual regreso al fútbol argentino. Sin embargo, tanto el jugador como su entorno prefieren no tomar ninguna decisión mientras la Selección continúe en competencia, por lo que cualquier negociación concreta quedará postergada hasta el final de la Copa del Mundo.

En River mantienen el optimismo, aunque saben que la operación no será sencilla. El vínculo reciente entre Betis y el club de Núñez quedó algo desgastado tras las negociaciones por Nelson Deossa, aunque el mediocampista no aparece entre las máximas prioridades del conjunto español y eso podría abrir una puerta para una futura transferencia. Mientras tanto, Lo Celso sigue concentrado con la Albiceleste, donde todavía no sumó minutos en el torneo y podría tener su oportunidad en el próximo compromiso frente a Jordania.

Con Borré y Lo Celso como grandes objetivos, River Plate deja en claro que no piensa conformarse con los refuerzos ya cerrados. Coudet quiere un plantel capaz de competir por todos los títulos y la dirigencia trabaja para cumplirle. Si las negociaciones avanzan como esperan en Núñez, el Millonario podría dar dos de los golpes más importantes del mercado de pases una vez finalizada la participación de la Selección Argentina en el Mundial.