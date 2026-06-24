Llegó el día: vidente brasileña aseguró que habrá una abducción extraterrestre durante Brasil - Escocia

El partido entre Brasil y Escocia, por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, tendrá este miércoles un condimento insólito fuera de lo estrictamente futbolístico: la vidente brasileña Vó Bahiana se volvió viral tras asegurar que durante el encuentro se producirá una abducción extraterrestre en el Hard Rock Stadium de Miami.

La mujer, cuyo nombre real es Anatercia da Silva Gonçalves, es una popular espiritualista e influencer brasileña que cuenta con millones de seguidores en redes sociales y que ganó notoriedad por sus predicciones. En los últimos días, Vó Bahiana afirmó haber tenido sueños repetidos con una escena de caos durante el partido entre Brasil y Escocia, que se disputará desde las 19 de Argentina.

Según su relato, una nave espacial aparecería sobre el estadio en pleno encuentro y comenzaría a llevarse futbolistas y espectadores. “Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, expresó la vidente en uno de los videos que se viralizó en redes sociales.

La brasileña aseguró que la imagen se le presentó más de una vez y que por eso decidió hacer pública la advertencia. “Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto”, afirmó, al explicar que interpretó la supuesta visión como un mensaje espiritual vinculado al partido.

En su predicción, Vó Bahiana mencionó que una nave principal descendería primero sobre el campo de juego y luego aparecería otra de mayor tamaño, que absorbería a cientos de personas presentes en el estadio. La vidente llegó a hablar de unas 700 personas abducidas y mencionó entre los posibles afectados a figuras de Brasil como Neymar y Vinicius Junior, además de futbolistas escoceses como Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn.

Su relato también incluyó una descripción de supuestos seres extraterrestres de distinto tipo: algunos de aspecto grisáceo y otros con rasgos reptilianos, según la versión difundida por medios internacionales. La historia generó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios mezclaron temor, ironía y memes en la previa de un partido clave para la definición del Grupo C.

Más allá de la viralidad, no existe ningún elemento comprobable que respalde la predicción, que debe entenderse como un episodio de color alrededor del Mundial y no como una información verificable.