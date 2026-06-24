Se peleaba en el colectivo, pulsaron el botón antipánico y la detuvieron
Tiene 42 años. Interceptaron la unidad en la avenida Independencia y Gascón. Se le formó una causa en la Justicia Correccional.
24 de Junio de 2026 18:38
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer de 42 años que provocó disturbios a bordo de un colectivo en el macrocentro fue aprehendida el miércoles a la tarde por personal del Comando de Patrullas y de la Fuerza Barrial de Aproximación.
Tiene 42 años.
Fue la activación del botón antipánico del colectivo de la línea 552 el que hizo llegar a los oficiales a la zona de Independencia y Gascón donde la mujer ocasionaba disturbios y mantenía confrontaciones con otros pasajeros.
Una vez labradas las tareas de rigor en la comisaría segunda desde el Juzgado Correccional N°5 ordenaron la formación de y la posterior libertad de la causante.
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