Se peleaba en el colectivo, pulsaron el botón antipánico y la detuvieron

Una mujer de 42 años que provocó disturbios a bordo de un colectivo en el macrocentro fue aprehendida el miércoles a la tarde por personal del Comando de Patrullas y de la Fuerza Barrial de Aproximación.

Tiene 42 años.

Fue la activación del botón antipánico del colectivo de la línea 552 el que hizo llegar a los oficiales a la zona de Independencia y Gascón donde la mujer ocasionaba disturbios y mantenía confrontaciones con otros pasajeros.

Una vez labradas las tareas de rigor en la comisaría segunda desde el Juzgado Correccional N°5 ordenaron la formación de y la posterior libertad de la causante.