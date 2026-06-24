Filtraron los chats entre la mamá de Agostina Vega y Barrelier: "Media hora te doy, Claudio"

Tras levantarse el secreto de sumario de la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, se dieron a conocer los mensajes que intercambiaron Melisa Heredia, la mamá de la víctima, con Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el crimen.

Mientras la adolescente de 14 años era buscada con vida en Córdoba, la mujer le escribió a Barrelier para que colabore con la búsqueda. Según ElDoceTV el intercambio de mensajes ocurrió el domingo 24 de mayo, un día después de la desaparición de Agostina. Para la reconstrucción del fiscal Garzón, en ese momento la niña ya había sido asesinada en la casa del barrio Cofico.

El mencionado medio contó que a las 17:18, Melisa le envió el primer audio a Barrelier: “Claudio por favor te lo voy a pedir, por favor te lo voy a pedir, levantate pedazo de culiado, despejate, y pedí las cámaras donde se bajó la Agostina, para ver la patente del auto Claudio por favor.

“La Agostina no aparece todavía, por favor hacé de cuenta como si fuera tu hija culiado, no me hagas esto”, agregó Melisa, pidiéndole a Barrelier que actuara como si se tratara de una hija propia. Un minuto después, a las 17:19, el hombre le respondió con un audio: “Gorda me estoy moviendo, no te pensés que estoy bien”.

A las 17:20, Melisa volvió a insistirle: “No te estás moviendo, porque recién te despertás. Por favor pedí las cámaras a los vecinos, decime por lo menos la patente del auto, cómo era el auto. Yo sé que dijiste que era un Gol rojo, pero por favor fijate si alguien te puede facilitar la patente Claudio, porque la estamos buscando en un lugar que no la tenemos que buscar”.

Según ElDoceTV, Barrelier volvió a responder a las 17:22 y aseguró que estaba intentando colaborar: “No me digas así, porque sí estoy moviéndome, me desmayé porque no daba más. Pero sí me estoy moviendo, ahí estoy con todo eso, ahí estoy con todo eso”.

En otro mensaje, Melisa le puso un plazo para conseguir la patente del supuesto auto. “Claudio tenés media hora para que me consigas la patente del auto, media hora te doy”, reclamó.

Los mensajes quedaron incorporados al expediente y son analizados por la Justicia dentro de la reconstrucción de las horas posteriores a la desaparición de Agostina.