Sorteo 3385 del Quini 6: un apostador acertó los números de la Segunda Vuelta y se quedó con una montaña de plata

El sorteo número 3385 del Quini 6 de este miércoles 24 de junio puso en juego esta noche un pozo de más de 8.750 millones de pesos, con casi 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.829 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 41 - 32 - 37 - 01 - 19 - 38. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.436 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 07 - 02 - 42 - 03 - 04 - 23. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos que se llevó $1.365.711.656,40. El afortunado jugó en una agencia de la localidad de Catriló, provincia de La Pampa.

Hubo 33 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se lleva más de $11 millones

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 24 de junio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.854 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 03 - 30 - 09 - 35 - 43 - 11. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 384 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 25 - 37 - 10 - 42 - 06 - 33. Hubo 33 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $11 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 9.580 millones de pesos.