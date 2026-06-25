Peñarol, Quilmes y Unión ya conocen cómo serán sus competencias

La Mesa Directiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol ratificó en la Asamblea General Ordinaria el formato de competencia y las fechas clave de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional y La Liga Argentina, por lo que Peñarol, Quilmes y Unión ya conocen el calendario.

Cabe recordar que para la confección se tienen en cuenta diferentes eventos deportivos fuera de la competencia en sí de La Liga, como lo son las ventanas de Clasificatorios FIBA, las ventanas de Basketball Champions League Américas y La Liga Sudamericana.

La Liga Nacional

La temporada 2026/27, manteniendo el formato de dos rondas todos contra todos, dará inicio el 27 de septiembre de este año. El 8 de enero se realizará el Juego de las Estrellas mientras que la Supercopa entre el campeón de la vigente temporada 2025/26 y el campeón de la última Copa Islas Malvinas se disputará a fines de enero de 2027.

A comienzos de abril, por su parte, se realizará la Copa Islas Malvinas con los cuatro equipos mejor posicionados al final de la primera vuelta. La fase regular de La Liga Nacional 26/27 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación y los Playoffs en mayo. Las finales se disputarán en el mes de junio.

La Liga Argentina

La temporada 2026/27 de la segunda categoría profesional del básquet argentino está estipulada para dar comienzo a mediados de octubre. El torneo se disputará en dos conferencias, formato todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.

Los equipos ubicados del 1º al 4º puesto en cada conferencia esperarán la reclasificación del 5º al 12º al mejor de 5 partidos. Habrá una etapa de cuartos de final de cada Conferencia, para luego avanzar a la etapa de Playoffs interconferencia.

Las semifinales están previstas para fines de mayo, terminando el torneo durante el mes de junio.



