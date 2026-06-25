Abad celebró el fallo que obliga a cumplir con el Financiamiento Universitario: "El Estado tiene que girar los fondos"

El senador nacional Maximiliano Abad (UCR) celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025.

"La Corte Suprema dejó firme lo que ya sabíamos: el financiamiento universitario es ley, y el Estado tiene que cumplirla", manifestó en su cuenta de X.

"La voté en el Senado. Fui presidente de la FUA antes de ser legislador, y sé lo que significa esa norma para miles de estudiantes que sin ella no pueden sostener su carrera y para miles de docentes e investigadores que perdieron casi el 40 % de su poder adquisitivo", expresó el legislador bonaerense en sus redes sociales.

"El fallo es un paso importante. Ahora el Estado tiene que girar los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas", cerró Abad.

La resolución del máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y dejó en pie la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había ratificado la cautelar.

Abad, egresado de la Unmdp, celebró el fallo en defensa de la educación pública.

El fallo obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que prevén actualizaciones salariales desde diciembre de 2023 hasta la actualidad y un aumento de las Becas Progresar, en una resolución que va más allá del acuerdo firmado a principios de mes entre el Gobierno y los rectores universitarios, que contemplaba una recomposición de menor alcance.

Abad tiene un vínculo personal y político fuerte con la temática universitaria: fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) antes de convertirse en legislador, lo que le da una perspectiva particular sobre el impacto concreto de la norma en los estudiantes de todo el país, incluidos los de la Universidad Nacional de Mar del Plata.