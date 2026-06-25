Aldosivi ya tiene fecha para el debut: cuándo, dónde y contra quién juega

Ahora sí, aunque la fecha era sabida, Aldosivi trabaja con la mirada puesta en lo que será su principal objetivo del semestre: el Torneo Clausura, donde tendrá que pelear para mantener la categoría.

Más allá del choque ante River por la Copa Argentina, pautado para el 17 de julio en Salta, el conjunto de Israel Damonte quiere llegar de la mejor forma al comienzo del Torneo Clausura, que será 6 días más tarde. El jueves 23, el "tiburón" enfrentará a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la primera fechadel segundo torneo del año.

En la segunda jornada, nuevamente tendrá que viajar, esta vez para visitar a Barracas Central, en un horario particular, el miércoles 29 de julio a las 14.30.

Su regreso al "José María Minella", como pasó pocas veces en el Apertura, será un domingo. El 2 de agosto, se reencontrará con su gente en nuestra ciudad recibiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata.