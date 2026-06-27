Cómo largará Franco Colapinto en el GP de Austria

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo avanzar más en la clasificación del Gran Premio de Austria y largará decimosexto en la carrera de este domingo. La pole position fue para el británico George Russell (Mercedes), quien se impuso en un polémico final.

La clasificación empezó en gran manera para Colapinto, ya que en la Q1 terminó undécimo gracias a su gran registro de 1:07,894. Este buen resultado ilusionaba de cara a la segunda tanda clasificatoria al argentino, que no la había pasado nada bien en las prácticas libres. Sin embargo, en la Q2 todo se vino abajo para Colapinto, que primero registró un tiempo de 1:08,171, mientras que en su último intento tuvo que abortar tras pasarse en las primeras curvas.

De esta manera, el argentino, que está teniendo un muy buen 2026, está obligado a protagonizar una gran remontada en la carrera de este domingo para meterse entre los 10 mejores y así sumar puntos.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el dueño de la pole position fue Russell, quien protagonizó la polémica del día ya que no respetó una bandera amarilla en la Q3 y finalmente no fue sancionado por la FIA. Russell giró en 1:06,113, para sacarle 236 milésimas a su escolta, que fue el también británico Lewis Hamilton (Ferrari). A su vez, el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Máx Verstappen (Red Bull).



