Cardoso sobre nocturnidad: "Los vecinos no inventan un problema, pero el proyecto no es un regreso al pasado"

En medio de las críticas y el debate que generó el proyecto para modificar la ordenanza que regula la actividad nocturna en locales gastronómicos de Mar del Plata, el concejal del oficialismo Marcelo Cardoso salió a defender la iniciativa, negó que implique "un regreso al pasado" y sostuvo que el objetivo es ordenar una realidad que ya existe sin desconocer los reclamos de los vecinos.

Debido a la polémica que provocó la iniciativa, el edil explicó en diálogo con La Rosca (FM 102.1) que la ordenanza "está vinculada a la realización de espectáculos como una actividad secundaria o complementaria" de los locales gastronómicos, pero aclaró que "no busca habilitar el descontrol ni transformarlos en boliche ni tampoco desconocer los reclamos de los vecinos".

Entonces, dirigido a los frentistas que se oponen al proyecto, remarcó que "el objetivo principal es actualizar una norma que quedó desfasada y reconocer una nueva forma de expresión cultural que ya existe en la ciudad" y que debe contar con "un marco más claro, técnico y controlable", motivo por el que buscan establecer "un equilibrio".

Vecinos de Alem se opusieron a la ordenanza 14.000 que busca modificar la nocturnidad.

En la misma línea, el ex titular de Inspección General anticipó que buscan "acompañar la actividad cultural, gastronómica y económica de Mar del Plata, pero siempre con reglas claras, controles con condiciones de seguridad, límite acústico y resguardo de los vecinos".

"En su origen, la ordenanza contemplaba solamente a músicos, grupo de baile y teatro, y hoy existe una cultura que se expresa de otra forma: hay DJs, performances, intervenciones artísticas, propuesta escénica contemporánea y actividades promocionales. Cuando la realidad cambia, la norma no se actualiza, se generan zona grises y el Estado llega tarde, como con los Uber", comparó.

Asimismo, el concejal del oficialismo subrayó que "esta modificación no debe entenderse como una habilitación sin límites, sino como una forma de ordenar una realidad que ya existe", y se refirió a la preocupación de los vecinos de la zona de Alem y Playa Grande, que la consideró "legítima".

El proyecto tiene la intención de habilitar Dj´s y el baile y ampliar la actividad hasta las 4 de la madrugada, pero de forma regulada.

En ese punto, reconoció que para este grupo existió "una experiencia negativa en el pasado", vinculada a "ruidos, desborde y locales que terminaron funcionando como boliches encubiertos", por lo que señaló que "esa presión no puede ignorada ni tampoco minimizada porque no están inventando un problema".

""Los vecinos no inventan un problema, están recordando una situación real que dejó una marca profunda en la zona, pero esta modificación no debe leerse como un regreso al pasado, al contrario. Debe ser una herramienta para que esos problemas no se repitan. Sé que hubo un exceso y problemas por una falta clara de controles efectivos de la habilitación y la ausencia de herramienta modernas para fiscalizar, y por eso este proyecto propone una regulación. No estamos volviendo al Alem del pasado, intentamos que no se repita", sentenció Cardoso.