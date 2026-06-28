Telekino 2434: resultados y ganadores de este domingo 28 de junio

El sorteo del Telekino número 2434 de este domingo 28 de junio puso en juego un pozo de más de 1.951 millones de pesos más una casa rodante, dos camionetas, un auto 0km, un viaje a Río de Janeiro y un crucero por el Caribe, ambos para dos personas, y una casa estilo americana buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

El pasado 3 de mayo hubo un afortunado ganador que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $614.631.768 más un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetro y una casa estilo americana.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 1.714 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más una casa rodante, dos camionetas, un auto 0 km, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro, ambos para dos personas, y una casa estilo americana.

Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 05 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 21 ganadores y cada uno se lleva $598.015.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 216.146 (Buenos Aires), 456.098 (Mendoza), 518.336 (Santiago del Estero), 626.166 (Jujuy) y 718.270 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 3.000.000 pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 4 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 03 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 22 ganadores y cada uno se lleva $211.419.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $2.500 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.