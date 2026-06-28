Círculo rescató un punto ante Olimpo en el Trama

El equipo de Botella rescató un empate ante el líder del grupo D en condición de local.

Círculo mostró personalidad para reponerse a situaciones adversas durante el partido, igualó 1 a 1 contra el puntero de la zona Olimpo de Bahía Blanca y cortó la racha negativa sin convertir goles.

El encuentro fue parejo y la cancha sintió el desgaste de los partidos de Liga Local de los últimos días. Por eso, ambos abusaron del juego largo y así llegaron las pocas acciones de la primera mitad. Un pelotazo dejó a Guille en buena posición, buscó el centro bajo y cruzó toda el área. Del otro lado, lo mejor fue un tiro libre de Ramiro Banchio que le picó antes y obligó la reacción de Lungarzo. Sin más ocasiones, el Papero había sido superior en el control del juego y manejo de la pelota.

En el complemento pasó de todo. A los 30 segundos, Martínez no pudo despejar y le quedó servida a Federico González que tocó al gol ante la salida de Fernández. Lejos de golpearlo, el gol hizo reaccionar a Círculo que, enseguida, tuvo su posibilidad. Una mano en el área terminó en penal e Iriberri la agarró muy abajo y la tiró por arriba del travesaño. Otro duro golpe en un ratito,

Botella metió mano y el local siguió intentando, pero se encontró con otra acción en contra. Una infracción en el área fue sancionada y ahí apareció Pedro Fernández para estirarse todo lo posible y contener el penal de Braian Guille. Esta vez la respuesta fue instantánea, en la jugada siguiente: tiro libre que amagaron a tirar al área, abrieron para Banchio y el centro fue a la cabeza del "Vasco" que se sacó la bronca y selló la igualdad.

El resto fue de ida y vuelta. El arquero local tuvo intervenciones importantes para mantener el punto y, en ataque, faltó puntería para quedarse con los tres. La más clara, una vez más, estuvo en la cabeza del goleador que no le pudo dar dirección casi en la boca del arco y lo cruzó despacio para que terminen despejando sobre un costado.

Círculo tenía que ganar pero sigue mejorando. Necesita puntos para llegar más tranquilo a la segunda fase, pero se demostró que puede competir con los de punta.Con este empate el elenco de Otamendi llegó a los nueve puntos y se mantiene como el colista del Grupo D. Además el próximo encuentro será frente a Guillermo Brown, rival directo en la parte baja, en condición de visitante.

Síntesis:

Cïrculo Deportivo (1): Pedro Fernández; Facundo Rojas, Julián Vílchez, Jano Martínez y Matías Leguizamón; Ramiro Banchio, Francisco Grahl, Tomás Giménez y Ciro Rius; Vicente Barberini e Imanol Iriberri . DT: Duilio Botella.

Cambios: ST 10' Martín Gómez y Branco Castelli por Giménez y Rius, y 29' Mateo Sasso por Barberini.

Olimpo (Bahía Blanca) (1): Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Diego Ramírez y Enzo Coacci; Braian Guille y Federico González. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 17' Manuel Vargas y Antu Hernández por Ramírez y Coacci, 25' Joaquín Susvielles por González y 30' Cristian Ibarra y Marcelo Olivera por Amarilla y Guille. .

Goles: ST 1' González (O), 16' Iriberri (CD).



Incidencias: ST 4' Iriberri (CD) desvió un penal y 15' Fernández (CD) le detuvo un penal a Guille (O).



Árbitro: César Ceballo.



Estadio: "Guillermo Trama".

Fotos: Edu Machado