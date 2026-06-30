Video: intentaba robar una camioneta y fue detectado por las cámaras del COM

Intentaba robar una camioneta y fue detectado por las cámaras del COM. Imagen: MGP.

Un hombre que intentaba romper el vidrio de una camioneta fue detectado por las cámaras del COM y gracias al accionar de los operadores, se pudo dar aviso a la policía.

Desde el Municipio informaron este martes que el seguimiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitió detectar en tiempo real a un sujeto que intentaba ingresar a una camioneta estacionada en 12 de Octubre y Posadas.

El hecho ocurrió esta madrugada, cuando un operador del COM detectó a través de las imágenes, a un delincuente merodeando vehículos estacionados en la zona portuense. Toda la escena fue grabada y difundida desde la comuna.

Durante el seguimiento, se observó cómo el individuo golpeó con un elemento contundente el vidrio de una camioneta Volkswagen Amarok con claras intenciones de robar.

De inmediato, desde el COM se dio aviso al móvil policial más cercano, que acudió al lugar y logró interceptar al sospechoso a pocos metros. Al constatar la situación, los efectivos verificaron que el vidrio del vehículo había quedado astillado.

El delincuente fue aprehendido por personal policial y, durante la requisa, se le secuestró un arma blanca, por lo que fue puesto a disposición de la Justicia.