"Estamos desesperados": intensa búsqueda de un joven de 22 años

Familiares y amigos buscan a Gerónimo, quien desapareció durante la madrugada de este jueves. Se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y solicitan colaboración para dar con su paradero.

Gerónimo González, de 22 años, salió este viernes a la madrugada de su casa, ubicada en el barrio Florencio Sánchez y no volvió. Su mamá y sus hermanos están desesperados, ya que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y temen por su vida.

La desaparición se produjo entre las 4 de la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando su familia despertó y encontró una carta de despedida. La preocupación de sus familiares crece aún más debido a que Gerónimo atraviesa un cuadro de depresión. "Estamos desesperados, dejó una nota de despedida", comentó su hermano con angustia.

Según los datos brindados por sus allegados, el joven vestía un jean azul oscuro y, probablemente, un buzo negro. Tiene cabello castaño, corto, tal como se observa en las imágenes difundidas para facilitar su identificación.

El hecho se da en un contexto delicado para la familia. La noche anterior debieron trasladar a Gerónimo al hospital tras sufrir un episodio en el que su cuerpo no respondía. Allí, los médicos le indicaron retomar el tratamiento con antidepresivos, que había dejado por decisión propia, lo que incrementó la preocupación de sus seres queridos.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada en la Comisaría Quinta. Quienes puedan aportar algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 2235234451 (madre) o al 2235896169 (hermano).